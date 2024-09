Lorsch – Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Biengartenstraße geriet am Donnerstag (12.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge

gelangten die ungebetenen Gäste zwischen 12.30 und 18 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere

Räume und Schränke. Schließlich entwendeten sie neben Bargeld unter anderem Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 z u melden.

QUelle: Polizeipräsidium Südhessen