Landau – Lesung in der Stadtbibliothek Landau – Autor Markus Orths liest am Donnerstag, 26. September, aus seinem Roman „Mary & Claire“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Londoner Schriftstellerinnen und Stiefschwestern Mary Shelley und Claire Clairmont stehen im Mittelpunkt des neuen Romans von Markus Orths. Der Karlsruher ist beispielsweise Autor von „Das Zimmermädchen“, „Max“ und „Picknick im Dunkeln“. Seine Romane wurden in 16 Sprachen übersetzt. Mit seinem neusten Werk ist er am Donnerstag, 26. September, zu Gast in der Stadtbibliothek Landau. Zum Buch: Mary und Claire lieben Percy. Und Percy liebt Mary und Claire. An seiner Seite entfliehen die Frauen der Londoner Enge. Sie wollen atmen, reisen, lesen, wollen verrückt sein, lieben und schreiben. Und sie nehmen den schillerndsten Popstar der Literatur Anfang des 19. Jahrhunderts in ihre Gemeinschaft auf: den jungen Lord Byron. Opiumberauscht schlägt Byron um Mitternacht ein Spiel vor: Wer von uns schreibt die schaurigste Geschichte?

Für die Lesung ist eine Anmeldung während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek telefonisch unter 0 63 41/13 43 20 oder persönlich möglich. Auch Anmeldungen per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de werden entgegengenommen. Der Eintritt für die Lesungen kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Beginn ist um 19 Uhr.

Quelle: Peter-Andreas Hassiepen