Landau – Jetzt noch Fördergelder für das kommende Jahr beantragen: Antragsfrist für die Kulturförderung der Stadt Landau für 2025 endet am 30. September

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Kulturinitiativen, Vereine und Co. in Landau aufgepasst: Noch ist Zeit, die Anträge für die Kulturförderung der Stadtverwaltung für das kommende Jahr beim städtischen Kulturbüro einzureichen und sich so finanzielle Unterstützung zu sichern. Das vom Kulturbeirat beantragte und gemeinsam mit dem Kulturbüro erarbeitete Förderkonzept wurde im Frühjahr vom Stadtrat beschlossen. Einige Anträge sind bereits eingegangen; am Montag, 30. September, endet die Antragsfrist.

Was kann gefördert werden? Die Kulturförderung der Stadt Landau für die freie Kulturszene gliedert sich in zwei Bereiche: Zur teilweisen Deckung der laufenden Betriebsausgaben können kulturelle Vereinigungen einen jährlichen Zuschuss von maximal 300 Euro beantragen. Die zweite Säule bildet die Projektförderung. Die freie Szene hat ab dem Jahr 2025 die Möglichkeit, Projekte fördern zu lassen, die sich durch besondere künstlerische Qualität auszeichnen. Förderwürdig sind etwa Projekte, die innovativ, interkulturell, integrativ, spartenübergreifend und/oder vernetzend sind.

Weitere Informationen und die entsprechenden Formulare sind online unter www.landau.de/kulturfoerderung zu finden.

Bei Fragen steht das Team des Kulturbüros per Mail an kulturfoerderung@landau.de oder telefonisch unter 0 63 41/13 41 00 zur Verfügung.

Bildunterschrift: Ob Musik, Theater oder Malerei: Mit der Kulturförderung unterstützt die Stadt Landau die freie Kulturszene finanziell. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz