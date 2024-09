Lambsheim – Nachtrag: Großer Polizeieinsatz – Auch Spezialeinsatzkommando im Einsatz

Symbolfoto- Lambsheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die Staatsanwaltschaft Frankenthal führt gemeinsam mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen 2 ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen einen Beschuldigten aus Lambsheim. Am heutigen Nachmittag wurden gemeinsam mit Spezialeinheiten der Polizei Rheinland-Pfalz Durchsuchungsbeschlüsse gegen den Beschuldigten vollstreckt. Hierbei konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen beweisrelevante Gegenstände und Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde niemand verletzt.

Quelle Staatsanwaltschaft Frankenthal/Polizeipräsidium Rheinpfalz

Foto Symbolfoto SEK MRN News

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail