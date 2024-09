Lambsheim – Großer Polizeieinsatz

Foto Symbolbild – Lambsheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei in Ludwigshafen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt es aktuell in Lambsheim zu einem Polizeieinsatz. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht. Nach Beendigung der Maßnahmen erfolgt eine gemeinsame Presseerklärung der Kriminalpolizei Ludwigshafen und der Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Quelle Polizeipräsidium Rheinpfalz / Foto Symbolbild MRN News Archiv

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail