Hockenheim – Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – Nachtrag

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Biengartenstraße geriet am Donnerstag (12.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste zwischen 12.30 und 18 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Schließlich entwendeten sie neben ... Mehr lesen »