Hockenheim – Schwerer Unfall auf der A6 – Richtungsfahrbahn Mannheim voll gesperrt

Neustadt/Weinstraße (ots) …hatte am Mittwoch, den 12.09.2024, gegen 22:00 Uhr, ein 25-Jähriger Mann aus der VG Edenkoben. Dieser befuhr die Pfalzgrafenstraße in Richtung Schillerstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 50000 Euro. Während der Unfallaufnahme ...