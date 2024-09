Hockenheim – NACHTRAG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der #A6 – Die Sperrung Fahrtrichtung Mannheim dauert aktuell noch an

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 05:45 Uhr auf der BAB 6, Höhe Dreieck Hockenheim, ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ersten Unfallermittlungen zur Folge fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim, als er einen Anhänger eines VW-Gespanns hinten links touchierte. Daraufhin prallte der Audi gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein herannahender 27-jähriger Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Opel nach rechts gegen die Schutzplanke abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der Audi wurde weitergeschleudert und kam schlussendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Hierbei wurde der 28-jährige Fahrer des Audis tödlich verletzt. Der Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für ihn besteht keine Lebensgefahr. Der VW-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens mit einbezogen. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die komplette Fahrbahn gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an, weshalb Verkehrsteilnehmer darum gebeten werden, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Audi sowie der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe an den Fahrzeugen sowie an den Schutzplanken wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.