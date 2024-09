Heidelberg – Spielzeiteröffnung 2024/25: »Multitud« und »kurz&nackig« – Theater und Orchester Heidelberg eröffnet die Spielzeit im Zwinger und im Zementwerk Leimen – Premiere »kurz&nackig« am 21. September 2024 um 20:00 Uhr im Zwinger 1

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg eröffnet die Spielzeit 2024/25 mit einem Premierenwochenende! Im Zementwerk Leimen stehen für das Tanzstück »Multitud« ab Freitag, 20. September 2024, rund 70 Heidelberger*innen gemeinsam mit dem Tanz-Ensemble des Theaters auf der besonderen Bühne. Das Community-Tanzstück von Tamara Cubas ist in den Folgetagen an fünf weiteren Terminen zu sehen. Im Zwinger eröffnet die Komödie »kurz&nackig« von Jan Neumann. Premiere der Inszenierung von Yvonne Kespohl ist direkt am Folgetag, Samstag, 21. September 2024.

70 Heidelberger*innen tanzen mit dem DTH

Für »Multitud« tanzen im industriellen Charme der leeren Zementhalle über 70 Heidelberger Amateurtänzer*innen jeden Alters gemeinsam mit den Tänzer*innen des Dance Theatre Heidelberg. In »Multitud« verwebt Cubas einstudierte Bewegungsabläufe professioneller Tänzer*innen mit alltäglichen Bewegungen, wie Gehen, Rennen, Springen, Fallen, Lachen und Weinen. Vor der Kulisse stillgelegter Zementmaschinen ist eine Performance zu sehen, die von den Entscheidungen ihrer zahlreichen Performer*innen lebt und jeden Abend zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Auf die ungewöhnliche Bühne bringt das Community-Tanzstück die aus Uruguay stammende Choreografin Tamara Cubas. Mit »Multitud« verbindet sie eine lange Erfolgsgeschichte: Seit über zehn Jahren reist sie damit um die Welt und hat es nun in Heidelberg zum bereits 27. Mal einstudiert – mit immer neuen Tanzbegeisterten. In »Multitud« (deutsch »Menschenmenge«) geht es für sie darum, Menschen zusammenzubringen und sie sich auf eine ganz besondere, tänzerische Reise begeben zu lassen.

Außergewöhnliche Spielorte in der Stadt

Auch zum Spielzeitauftakt 2024/25 öffnet sich das Theater und Orchester Heidelberg so weiter in die Stadt hinein. Das Zementwerk Leimen gesellt sich damit zu einer ganzen Reihe besonderer Spielorte des Theaters in der Stadt – zuletzt etwa das Völkerkundemuseum, der historische Physik-Hörsaal am Philosophenweg, das Mark Twain Center, die CHAPEL oder auch das Elefantenhaus im Heidelberger Zoo – um nur einige zu nennen.

Komödie über die Widersprüchlichkeiten des Lebens

Das Stück, das 2024/25 den Zwinger eröffnen darf, ist eine Komödie: »kurz&nackig« bringt humorvoll die Widersprüchlichkeiten des Lebens auf die Bühne, die Glücksmomente und die Entzauberungen. Das Drei-Generationenstück erzählt von Filmregisseurin Lia, die ungeplant ein Kind von Freund Tom erwartet, der noch studiert und Pilot werden möchte. Natürlich zieht das zahlreiche gut gemeinte Ratschläge an – z.B. von Schwager Arne, der mit Lias Schwester Jule bereits vier Kinder hat. Aber natürlich auch von den werdenden Großeltern Kerstin und Bernd, die jahrzehntelange Erfahrung mit Kindern haben und von Anne, Schwester Nummer 3, kinderlos, aber dafür Expertin in allen Erziehungsfragen.

»kurz & nackig« ist die neue Komödie von Autor und Regisseur Jan Neumann. 2023 uraufgeführt lässt sie drei Generationen von Paaren aufeinandertreffen, deren Lebenswirklichkeiten voller Widersprüche Neumann ernst nimmt und zugleich in eine zutiefst komische Form bringt: Mit starken Dialogen, hohem Tempo und all den menschlichen Krisen von Eltern.

In Heidelberg inszeniert den humorvollen Stoff keine Unbekannte. Regisseurin Yvonne Kespohl arbeitete schon für zahlreiche Produktionen am Theater und Orchester Heidelberg (u. a. »Pippi Langstrumpf«, »Nathans Kinder«, »Ronja Räubertochter«, »Die Zertrennlichen«, »Satelliten am Nachthimmel«, »Der gestiefelte Kater« und zuletzt »südpol.windstill« – ausgezeichnet mit dem Mülheimer KinderStückePreis 2024).

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de