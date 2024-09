Heidelberg – Sperrungen des Gaisberg- und des Schlossbergtunnels

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Wartungsarbeiten wird der Gaisbergtunnel in der Nacht von Montag, 16. September, 20:30 Uhr, auf Dienstag, 17. September, ca. 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Hiervon betroffen sind die Buslinien 20, 31 und 36.

Linie 20

Umleitung in Richtung S-Bahnhof Altstadt zwischen den Haltestellen Seegarten und Neckarmünzplatz über die Neckarstaden/B37.

Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Oberer Fauler Pelz und Rathaus/Bergbahn.

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bismarckplatz, St.-Vincentius-Krankenhaus, Stadthalle, Marstallstraße und Alte Brücke.

Linie 31

Umleitung in Richtung S-Bahnhof Altstadt zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und S-Bahnhof Altstadt über die Neckarstaden/B37.

Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche.

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen St.-Vincentius-Krankenhaus, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz.

Linie 36

Umleitung in Richtung Ziegelhausen zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Peterskirche über Neckarstaden/B37 und Universitätsplatz.

Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße und Friedrich-Ebert-Platz.

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen St.-Vincentius-Krankenhaus, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz.

Sperrung des Schlossbergtunnels

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Schlossbergtunnel von Dienstag, 17. September, bis Freitag, 20. September, jeweils in den Nächten zwischen 20:30 Uhr und ca. 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Hiervon betroffen ist die Buslinie 31.

Umleitung in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und S-Bahnhof Altstadt über die Neckarstaden/B37.

Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche.

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen St.-Vincentius-Krankenhaus, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz.