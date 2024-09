Heidelberg – Sonntagspicknick in der Emil-Maier-Straße am 22. September – Mit Infos zur Bürgerbeteiligung und Spielangeboten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Emil-Maier-Straße 16-18 findet am Sonntag, 22. September 2024, von 11 bis 13.30 Uhr ein gemütliches Mitbring-Picknick statt. Außerdem gibt es Informationen zur weiteren Entwicklung der Emil-Maier-Straße. Das Café Leitstelle hat geöffnet und bietet Kaffee, Tee und kalte Getränke an. Teller und Besteck sowie eigenes Essen für das Sonntagspicknick müssen mitgebracht werden. Eine kleine Auswahl an Brot und Brötchen wird von den Organisatoren bereitgestellt. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot sowie diverse Spielmöglichkeiten. Es bedarf guten Wetters: Das Picknick fällt bei Regen aus. Das Sonntagspicknick wird von der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Bergheim organisiert.

Umgestaltung der Emil-Maier-Straße seit April 2024

Im April 2024 hat die Stadt Heidelberg die Emil-Maier-Straße zwischen Bergheimer und Alter Eppelheimer Straße zu einem temporären urbanen Park umgewandelt. Dafür hat sie die Straße für den motorisierten Verkehr gesperrt und mit rund 20 Bäumen und Sträuchern begrünt. Sitzmöbel laden zum Verweilen ein. Finanziert wird das Projekt aus dem Förderprogramm „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg, mit dem diverse Maßnahmen zur Aufwertung der Heidelberger Innenstadt angeschoben werden. Mit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im März 2024 zur Weiterentwicklung des rnv-Betriebshofs wurde entschieden, dass die Emil-Maier-Straße ab 2030 in einen Quartierspark umgestaltet wird. Da das aber erst nach dem Betriebshof-Umbau ab 2030 passieren kann, soll mit der temporären Umgestaltung und Begrünung der künftige Park bereits heute schon erlebbar sein.

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden vorgestellt

Beim Eröffnungsfest der Emil-Maier-Straße im Juni 2024 und bei mehreren Aktionen im Quartier wurden Bewohnerinnen und Bewohner zu ihren Ideen und Anliegen zur temporären Nutzung der Straße befragt. Wie mit den Ideen und Anliegen umgegangen wird und welche weiteren Maßnahmen und Aktionen in der Straße geplant sind, wird bei dem Sonntagspicknick gezeigt. Die Umgestaltung der Emil-Maier-Straße ist eine stadtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, alle sind eingeladen, sich aktiv einzubringen durch eigenen Veranstaltungen und Aktionen, so dass die Emil-Maier-Straße für Bergheim schon heute ein Ort der Begegnung werden kann.

Hintergrund: Mittendrinnenstadt

Unter dem Programmtitel „Mittendrinnenstadt“ setzt die Stadt Heidelberg eigene Vorhaben in der Altstadt und in Bergheim um. Zudem unterstützt sie Dritte bei der Realisierung ihrer Ideen. Finanziert wird dies durch das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und mit Eigenmitteln. Bis 2025 stehen insgesamt 5,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr Infos online unter www.vielmehr.heidelberg.de > Mittendrinnenstadt.