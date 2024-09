Frankenthal – Feuerwehreinsatz im Rathaus – Fehlalarm

Frankenthal (Pfalz) (ots) Gegen 10:35 Uhr am heutigen Freitag den 13.09.2024 löste die automatische Brandmeldeanlage des Rathauses I der Stadtverwaltung Frankenthal am Rathausplatz aus.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr waren die mit dem Alarm verbundenen Räumungsmaßnahmen seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Gange. Durch die Feuerwehr konnte der ausgelöste Melder lokalisiert werden. An der Örtlichkeit war kein Auslösegrund erkennbar. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Gebäudeverantwortlichen zur weiteren Überprüfung der Anlage übergeben.

Neben der Feuerwehr, welche mit einem kompletten Löschzug vor Ort war, wurden standardmäßig entsprechend dem Einsatzstichwort auch die Polizei und der Rettungsdienst alarmiert und waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

In Folge des heute auf dem Rathausplatz stattfindenden Wochenmarktes hatte der Einsatz der Hilfskräfte eine entsprechende Außenwirkung und sorgte für viele staunende Gesichter.