Eberbach – Mit dem Theaterbus nach Heidelberg! – Die Theaterbusfahrten 2024/25 sind ab sofort buchbar

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Theater und Orchester Heidelberg bietet am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, eine Fahrt aus Eberbach zu der Schauspielproduktion »Der kaukasische Kreidekreis« von Bertolt Brecht an. Putsch in Georgien! Gouverneure hingerichtet! Bürgerkrieg! In dieser alten, blutigen Zeit findet die Küchenmagd Grusche ein kleines Kind, das in den Wirren von Flucht und Vertreibung zurückgelassen wurde. Sie nimmt es an sich, ernährt es, zieht es auf. Dafür setzt sie ihre Verlobung mit dem Soldaten Simon aufs Spiel. Und nicht nur das: Grusche flieht ins Gebirge, um das Kind vor den Panzerreitern zu schützen, die dem Nachkommen und Erben des abgesetzten Gouverneurs auf der Spur sind. Nach dem Bürgerkrieg erhebt die Gouverneursfrau Anspruch auf das von ihr geborene Kind. Entstanden 1944 und immer wieder aktualisiert und überarbeitet, erzählt Bertolt Brechts große Parabel »Der kaukasische Kreidekreis« von Mutterschaft und Mutterliebe, von Gerechtigkeit und Recht, von Krieg und Flucht sowie von der alles umfassenden Frage: Wem gehört die Erde? Die Vorstellung beginnt um 19:00 Uhr. Der Bus fährt in Eberbach an der Haltestelle Stadthalle / Rathaus etwa um 17:30 Uhr ab. Die genaue Abfahrtszeit bekommen die Teilnehmer*innen ca. zwei Wochen vorher schriftlich mitgeteilt.

Außerdem fährt der Theaterbus in der Spielzeit 2024/25 noch zu den folgenden Vorstellungen:

• Donnerstag, 24. Oktober 2024, 19:30 Uhr »Macbeth« / Melodrama in vier Akten von Giuseppe Verdi / Marguerre-Saal

• Donnerstag, 12. Dezember 2024, 19:30 Uhr »Adonis« / Oper in drei Akten von Johann Sigismund Kusser / Rokokotheater Schwetzingen

• Donnerstag, 6. März 2025, 19:30 Uhr »Die Ärztin« / von Robert Icke / sehr frei nach »Professor Bernhardi« von Arthur Schnitzler / Marguerre-Saal

• Donnerstag, 17. April 2025, 19:30 Uhr »Werther« / Oper von Jules Massenet / Marguerre-Saal

• Donnerstag, 12. Juni 2025, 19:30 Uhr »Singin’ in the Rain« / Musical nach dem Drehbuch von Betty Comden und Adolph Green / Songs von Nacio Herb Brown und Arthur Freed / Marguerre-Saal Theaterbuskund: innen genießen folgende Vorteile: entspannte An- und Abreise mit dem Bus bis zum Universitätsplatz/Rokokotheater Schwetzingen; Mitnahme von Rollatoren und – nach Anmeldung – von Rollstühlen; Audioeinführung während der Fahrt; Vorstellungen im Paket (6 Termine) oder einzeln buchbar; Karten und Rechnung bequem per Post nach Hause (zzgl. Versandkosten), alternativ Zusendung der Karten als Print@Home-Tickets zum selbst ausdrucken. Detaillierte Informationen zu den Vorstellungen sowie alle Angaben zu Ticketpreisen und Buchungsoptionen finden Sie auf unserer Webseite: www.theaterheidelberg.de/theaterbusse.

Pakete ab 132 € und Einzeltickets ab 25 € (zzgl. Auftragsgebühr) können Sie ab sofort telefonisch oder per E-Mail buchen: gruppenangebote@theater.heidelberg.de, 06221 / 58 35 582, montags bis donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr.