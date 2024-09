Bobenheim-Roxheim – Trickdiebstahl auf Parkplatz

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:00Uhr auf dem Parkplatz eines Warenhauses im Südring in Bobenheim-Roxheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 78jährigen Frau. Die Bobenheim-Roxheimerin verstaute nach dem Einkauf ihre Handtasche auf der Rückbank des Fahrzeugs und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum. Als sie losfahren wollte, klopfte ein Mann mittleren Alters an das Autofenster. Sie stieg aus und ging zu dem Mann. Der schlecht deutschsprechende Mann zeigte auf einen der Reifen. Bei einer Kontrolle des Reifens konnte die Frau keinen Schaden feststellen. Bei Antritt der Heimfahrt wurde festgestellt, dass die Handtasche von der Rückbank entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

