Viernheim – Kultur- und Sportamt unter neuer Leitung

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 1. August steht das Kultur- und Sportamt unter neuer Führung. Nach 48 Jahren im Dienst der Stadtverwaltung, davon 32 Jahre in leitender Position im Kultur- und Sportbereich,

hat Stephan Schneider sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sein

Nachfolger ist Jan Krasko, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sascha Niebler das Amt

in die Zukunft führen wird.

Seit November 2020 ist Jan Krasko bei der Stadtverwaltung Viernheim beschäftigt, als er die

stellvertretende Amtsleitung im Kultur- und Sportamt sowie die Abteilungsleitung des

Bereichs Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften übernahm. Zuvor war der 44-Jährige

Betriebswirt mit Schwerpunkt Sportmanagement und Marketing sechseinhalb Jahre als

Pressereferent des Mannheimer Bürgermeisters Lothar Quast und fast vier Jahre in der

Projektleitung für das Internationale Deutsche Turnfest 2013 in der Metropolregion Rhein-

Neckar tätig.

Sascha Niebler, der nun die Nachfolge von Jan Krasko antritt, ist seit 2003 mit Beginn seiner

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Viernheim beschäftigt. Direkt

nach der Ausbildung führte sein Weg bereits in das damalige Kommunale Freizeit- und

SportBÜRO, dem der 37-jährige Verwaltungsfachwirt bis heute treu geblieben ist.

„Beide sind für mich die optimale Besetzung. Aufgrund ihrer großen Berufserfahrung und der

sehr starken Verbindung zu ihrer Heimatstadt und der Vereinswelt werden sie gemeinsam

mit dem jungen innovativem Team des Kultur- und Sportamts die Tradition weiterführen und

die Zukunft der Viernheimer Stadtgesellschaft aktiv gestalten,“ ist Bürgermeister Matthias

Baaß überzeugt.

Das Kultur- und Sportamt ist in die Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften, die

Abteilung Stadtbibliothek sowie Stadtgeschichte (Museum und Stadtarchiv) eingeteilt. Die

Hauptaufgabengebiete der Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften sind die

Vereinsförderung, die Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen wie

zum Beispiel Fastnachtsumzug, 4nheimer Stadtfest, Familiensporttag, Sport im Park oder

Weihnachtsmarkt, der Aufbau des Stadtmarketings, die Betreuung und Belegung von Kultur-

Freizeit- und Sportstätten, wie das Grillhaus, Bürgerhaus oder Waldsporthalle, die Betreuung

der Städtepartnerschaften und internationaler Kontakte, Fremdenverkehrsangelegenheiten

und die Sportentwicklungsplanung. Die Hausmeister des Bürgerhauses, Waldsporthalle,

Waldstadion, Grillhaus und Familiensportpark West sowie die Mitarbeitenden des

Vogelparks sind ebenfalls der Abteilung zugeordnet.

Die Mitarbeitenden der Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften sind im Neuen

Rathaus, Am Alten Weinheimer Weg 1 zu finden. Jan Krasko ist telefonisch unter (06204)

988 240 oder per E-Mail unter JKrasko@viernheim.de erreichbar. Die Kontaktdaten von

Sascha Niebler sind (06204) 988 272 bzw. SNiebler@viernheim.de. Weitere Informationen

gibt es auch auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de.

Quelle: Stadt Viernheim