Sinsheim – Treffen der touristischen Leistungsträger

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Treffen in Reichartshausen

Mehrmals im Jahr treffen sich die touristischen Leistungsträger der Sinsheimer Erlebnisregion, um sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und die vorhandenen Angebote kennenzulernen. Dieses Mal waren die Leistungsträger zu Gast in der Centgemeinde Reichartshausen.

Ewa 30 Vertreter von Gastronomie, Hotellerie/Unterkünfte, Direktvermarkter, Museen, Burg- und Stadtführer folgten der Einladung.



Auf einer interessanten Tour führte Bürgermeister Gunter Jungmann persönlich die Gruppe durch sein Reichartshausen. Der Spaziergang ging vorbei am Mehrgenerationenplatz, dem „Seigessl“, durch den früher die Schweine getrieben wurden, und dem Gänsgarten Brunnen. Das Highlight war ein Besuch im Kutschenwagen Atelier, bei dem die Gäste neben alten Kutschen ein restauriertes Oldtimer-Cabrio aus dem Jahr 1910 bestaunen konnten.

Nach einem kurzen Stopp an der Galgensäule, die von der ehemaligen Richtstätte auf dem Stiefelberg aus dem 16./17. Jahrhundert stammt, endete die Route am Freibad, wo die Teilnehmer den Nachmittag bei Pizza, Flammkuchen und netten Gesprächen ausklingen ließen.

Stadt Sinsheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail