Sinsheim – Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für die Ehrung von Sportlern und ehrenamtlich tätiger Personen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11. Januar 2025 findet der Neujahrsempfang der Stadt Sinsheim in der Dr.-Sieber-Halle statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden erneut Sportler sowie ehrenamtlich tätige Bürger für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement geehrt. Die Stadt Sinsheim ruft daher Vereine und Institutionen dazu auf, Vorschläge für die zu ehrenden Personen einzureichen.

Sportlerehrungen:

Geehrt werden Athleten, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 eine anerkennenswerte sportliche Leistung erbracht haben. Die genauen Kriterien für eine Sportlerehrung sind unter Punkt C 1.6 der Vereinsförderrichtlinien festgehalten. Diese finden sich auf www.sinsheim.de unter der Rubrik Freizeit & Kultur > Vereine.

Für die Einreichung eines Vorschlags wird um folgende Angaben gebeten:

• Genaue Bezeichnung der sportlichen Verdienste

• Erzielte Titel und Platzierungen

• Eine ausführliche Begründung für die Auszeichnung

Die Auswahl der zu ehrenden Sportler erfolgt durch die Sportkommission in Zusammenarbeit mit der Stadt Sinsheim. Ein vorgefertigtes Dokument für die Meldung der Sportler steht auf auf www.sinsheim.de unter der Rubrik Freizeit & Kultur/ Feste & Veranstaltungen/ Kulturveranstaltungen/ Neujahrsempfang zum Download zur Verfügung.

Ehrungen für ehrenamtliches Engagement:

Auch ehrenamtlich engagierte Bürger, die sich durch besonderes gesellschaftliches Engagement hervorgetan haben, sollen im Rahmen des Neujahrsempfangs geehrt werden.

Für die Einreichung eines Vorschlags für ehrenamtlich tätige Personen wird benötigt:

• Eine genaue Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit

• Die bisherige Dauer des Engagements

• Eine Begründung für den Vorschlag

Die Auswahl der zu ehrenden Ehrenamtlichen trifft der Ältestenrat in Zusammenarbeit mit der Stadt Sinsheim.

Vorschläge für die Ehrungen können bis zum 07.10.2024 bei der Stadt Sinsheim eingereicht werden. Dies kann per E-Mail an kultur@sinsheim.de , oder auch postalisch erfolgen. Bei Rückfragen steht die Kulturabteilung unter kultur@sinsheim.de, 07261 404-166 gerne zur Verfügung.