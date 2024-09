Schifferstadt – Deutschkurs im virtuellen Klassenzimmer

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 30. Oktober startet die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis einen B2.1-Deutschkurs, der im virtuellen Klassenzimmer (vhs cloud) stattfinden wird. Der Kurs richtet sich an Lernende, die bereits über gute Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau B1 verfügen und ihre Sprachkompetenzen für den Beruf, das Studium oder den Alltag weiterentwickeln möchten. Kurszeiten sind Mittwoch, Freitag und Samstag, jeweils von 18 bis 21:15 Uhr bis einschließlich 4. Januar. Die Kursgebühr liegt bei 370 Euro pro 100 Unterrichtseinheiten. Die Kursinhalte umfassen Themen wie komplexe Texte verstehen, sich mündlich und schriftlich differenziert ausdrücken, Diskussionen führen, Präsentationen halten und Argumentationen auf Deutsch durchführen. Grammatikalische Strukturen werden wiederholt, vertieft und erweitert, um die Lernenden in die Lage zu versetzen, komplexe Sätze zu bilden und ihre Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Der Kurs bietet viel Raum für interaktive Übungen, Gruppenarbeiten und Diskussionen, um das Gelernte praktisch anzuwenden und in realen Situationen zu üben. Anmeldungen können per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de oder telefonisch unter 0621 5909- 3480 oder 0621 5909-3481 erfolgen.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt