Neustadt an der Weinstraße- feiert ihre Stadtrechte –Beteiligung erwünscht!

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak(pm Interessengemeinschaft Nahverkehr Rhein-Neckar e.V.) – Wenn die Weinreben sich in ein festliches Farbenspiel aus Gelb und Rot verwandeln, steht in Leimen wieder ein besonderes Ereignis bevor – die Weinkerwe! Hierzu verkehrt am Sonntag, den 22. September 2024 in alter … »