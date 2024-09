Mannheim – “Sport im Park“-Special Bachata am 23.September 2024

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 23. September, findet auf dem Dach von K1 in Mannheim von 18 bis 19.30 Uhr im Rahmen von „Sport im Park“ ein besonderes Event statt: Ein Bachata Traditional Workshop, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt dieses freudvollen und lebendigen Tanzes eintauchen lässt. Der Eingang befindet sich in K1, 2 (am Cinema Quadrat), Haltestelle Abendakademie, und wird beschildert sein.

Bachata, eine Ausdrucksform mit tiefen Wurzeln in der Dominikanischen Republik, ist mehr als nur ein Tanz. Der Workshop bietet die Gelegenheit, die Grundlagen der traditionellen Bachata zu erlernen – ein perfekter Einstieg für Anfänger und eine ideale Auffrischung für erfahrene Tänzerinnen und Tänzer. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einer Einführung in die Basics, gefolgt von einer gemeinsamen Footwork-Choreografie. Am Ende des Workshops gibt es die Möglichkeit, die gelernten Schritte zu üben, die Musik zu genießen und die einzigartige Stimmung der traditionellen Bachata zu erleben.

„Sport im Park“ lädt dazu ein, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam die Freude und Leichtigkeit der traditionellen Bachata zu erfahren. Ob allein oder in Begleitung – alle sind willkommen, sich von der Musik mitreißen zu lassen und einen besonderen Abend auf der Tanzfläche zu verbringen. Es findet kein Paartanz statt. Das Angebot kann somit von Einzelpersonen wahrgenommen werden, ohne dass vorab oder vor Ort eine Tanzpartnerin oder ein Tanzpartner gesucht werden muss.

Das Special ist eine Veranstaltung im Rahmen von „Sport im Park“ des Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt Mannheim. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 0621 / 293 4004.

QUelle Stadt Mannheim