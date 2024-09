Mannheim – Sparkasse Rhein Neckar Nord setzt sich für junge Künstlerinnen und Künstler ein – 20 000 Euro für Nachwuchsförderung in der Musik

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord verstetigt ihr Engagement für die Förderung junger Musiker. Das Kreditinstitut hat von 2021 bis heute insgesamt 20 000 Euro für das Nachwuchsprogramm des Jazz- und Musikclubs Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten bereitgestellt. Diese Unterstützung soll jungen Talenten helfen, sich vor Publikum zu präsentieren und damit ihre musikalische Karriere zu starten. Thomas Siffling, renommierter Jazz-Trompeter und Mitbegründer von JazziMa, betont die Bedeutung dieser Förderung: „Ohne solche Spenden wären viele Konzerte nicht möglich. Die Unterstützung der Sparkasse ermöglicht es uns, jungen Künstlern eine professionelle Bühne zu bieten, was für sie eine wertvolle Erfahrung ist.“ Das Nachwuchsprogramm von Ella & Louis ist zweigeteilt. Die erste Ebene umfasst samstägliche Bar-Abende, die ohne Eintritt für jedermann zugänglich sind. An diesen Abenden treten junge Trios oder Pianisten auf, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Die zweite Ebene des Programms beinhaltet thematische Konzertabende, bei denen junge Künstler musikalische Themen präsentieren, die sie persönlich interessieren. Dies kann von Musical-Melodien bis hin zu Tribute-Konzerten reichen. „Diese Abende ermöglichen es uns, einen Künstler langsam und langfristig aufzubauen“, erklärt Siffling. „Das Publikum lernt sie über ein Thema kennen, das den Musikern selbst am Herzen liegt. Das kann zu einer stärkeren Bindung zwischen Künstlern und Zuschauern führen.“

Helmut Augustin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, hebt die Bedeutung der kulturellen Förderung hervor: „Für uns als Sparkasse ist es wichtig, die Kultur in der Breite zu fördern. Gerade in Musikgenres wie dem Jazz, die nicht die höchste Popularität genießen, geht es oft gar nicht ohne Unterstützung.“ Die Sparkasse Rhein Neckar Nord unterstützt das Nachwuchsprogramm seit 2018, die aktuelle Spende deckt die Jahre seit 2021 ab. „Durch die kontinuierliche Unterstützung können wir noch mehr jungen Musikern eine Chance geben und die kulturelle Vielfalt in Mannheim nachhaltig fördern“, so Augustin. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten dabei gezeigt, wie wichtig die Unterstützung der Kultur ist: „Die Solidarität des Publikums und der Förderer war enorm“, sagt Siffling. „Ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein für das gemeinsame Erlebnis Live-Musik gestärkt wurde und zukünftig noch mehr Wertschätzung erfahren wird.“