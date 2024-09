Mannheim – RNV: Umleitung der Linien 54 und 66 auf der Vogelstang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Mannheim-Vogelstang wird die Chemnitzer Straße ab Donnerstag, 12. September, bis einschließlich Dienstag, 10. Dezember 2024, in Fahrtrichtung Vogelstang-Zentrum gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 54 und 66 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Linie 54

in Fahrtrichtung Käfertal Umleitung zwischen den Haltestellen Spreewaldallee und Eislebener Weg unter Bedienung der Ersatzhaltestelle Siebenbürger Straße in der Spreewaldallee (Nähe Einmündung Magdeburger Straße) ab der Haltestelle Eislebener Weg weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Käfertal Bahnhof die Haltestellen Straßenheimer Weg und Chemnitzer Straße können nicht bedient werden Gegenrichtung nicht betroffen

Linie 66 (ab Wiederinbetriebnahme am Montag, 23. September)

in Fahrtrichtung Käfertal Umleitung zwischen den Haltestellen Spreewaldallee und Magdeburger Straße unter Bedienung der Ersatzhaltestelle Siebenbürger Straße in der Spreewaldallee (Nähe Einmündung Magdeburger Straße) ab der Haltestelle Magdeburger Straße weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Käfertal Gegenrichtung nicht betroffen

bitte auch Umleitungen aufgrund des Umbaus der Haltestelle Platz der Freundschaft beachten.

Quelle RNV