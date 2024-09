Mannheim – Neuer Stadtraum auf dem Alten Meßplatz: grüner multifunktionaler Freizeitbereich mit Zugang zum Neckar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Alten Meßplatz Süd soll ein neuer Stadtraum entstehen und die Planung des Alten Meßplatzes aus dem Jahr 2007 zum Neckar zeitgemäß weitergeführt werden. Hierzu wurde die Bürgerschaft frühzeitig seit 2022 eingebunden – durch die Möglichkeit der Online-Beteiligung und mit mehreren Workshops, auch vor Ort. So entstand aus insgesamt drei Entwurfsvarianten eine weiterentwickelte Planung, die nun das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro bhmp rund 100 Interessierten auf dem Alten Meßplatz vorstellte. Die in den vorherigen Workshops eingebrachten Anregungen flossen in den Vorzugsentwurf ein und wurden bestmöglich berücksichtigt.

So schafft der überarbeitete Vorentwurf die Balance zwischen grünen und befestigten Flächen und wird somit den Ansprüchen sowohl nach mehr Schatten in der Stadt, als auch nach mehr Platz für Aufenthalt und kleineren Veranstaltungen draußen, gerecht. Rund 30 neue Bäume sollen gemäß dem Entwurf gepflanzt werden, unter denen sich dann neue Sitzgelegenheiten einfügen. Gleichzeitig bleibt eine rund 400 Quadratmeter große befestigte Platzfläche, die Möglichkeiten für kleinere Kulturveranstaltungen und Bewegung bietet. Größere Veranstaltungen sind weiterhin nördlich der Dammstraße oder auf der Bühne im Bereich ALTER am Brückenkopf zu verorten. Auch feste Sportelemente sind auf dem Platz nicht vorgesehen, da sie bereits ausreichend am ALTER oder im Neckarvorland vorhanden sind.

Von der Bushaltestelle in der Dammstraße gibt es als direkte Verbindung einen barrierefreien Zugang zur darunterliegenden Sitzlandschaft, zu den Terrassen und zum Neckarvorland. Durch eine zusätzliche Ampelquerung über die Dammstraße könnte zum nördlichen Teil des Alten Meßplatzes ebenfalls ein barrierefreier Zugang geschaffen werden.

Gerade die neue Gestaltung der Terrassen hin zu Neckar ermöglichen eine freiere Sicht zum Wasser. Zwischen Pflanzflächen und Bäumen bieten die Terrassen nicht nur Sitzmöglichkeiten, sondern auch eine Art Tribüne für kleinere Veranstaltungen. Auch Skaten ist an der befestigten Böschung möglich. In der Mitte verbindet eine Rampe mit ca. 5 Prozent Gefälle den oberen Platz mit der Sitzlandschaft. Die untere Terrasse befindet sich zum Teil im Landschaftsschutzgebiet und ist demnach naturnaher gestaltet. Von dort führen zwei Wege ins Neckarvorland. Über Stufen führt ein Weg aus Trittplatten schließlich zu den Wasserterrassen.

Mit der Vorstellung der überarbeiteten Planung ist die Bürgerbeteiligung nun beendet. Der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer lobte die Pläne: „In der dicht besiedelten Neckarstadt kann der Alte Meßplatz Süd ein grüner multifunktionaler Freizeitbereich sein, der unterschiedliche Nutzungsansprüche vereint und die Verbindung zwischen Stadt und Neckarvorland herstellt. Die Öffnung des Platzes zum Fluss hin erhöht die Aufenthaltsqualität und sorgt für die notwendige Frischluft im Quartier.”

Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen die Pläne dem zuständigen Ausschuss für Umwelt und Technik zum Grundsatzbeschluss vorgelegt werden.

Der gesamte Planungs- und Beteiligungsprozess zum Projekt ist hier zu finden:

www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/alter-messplatz-sued

Quelle Stadt Mannnheim / Foto Mannheim / Lys Y.Seng