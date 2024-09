Ludwigshafen – „Zusammentun” Heinrich Pesch Haus macht mit bei „Türen auf mit der Maus” am 03.10.2024

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 3. Oktober von 13 bis 17 Uhr wird sich das Heinrich Pesch Haus nebst Park in ein Erlebnishaus verwandeln. Für den Maus-Türöffner Tag 2024 haben die Teams der Familienbildung und des Hotels ein vielfältiges Programm zusammengestellt und zahlreiche Kooperationspartner*innen von den Eulen über die Polizei bis zum THW gewinnen können. Vieles funktioniert besser, wenn man sich zusammentut. Ob in der Familie, im Team, in Kooperation mit anderen Vereinen, Unternehmen oder Einrichtungen. „`Zusammentun´ ist ein tolles Motto für den Maus-Türöffner Tag und genau richtig, für das, was wir täglich tun. Wir freuen uns darauf, den Kindern und Erwachsenen zu zeigen, was wir in der Familienbildung und allgemein im Heinrich Pesch Haus und Hotel tun und mit wem und wie wir zusammenarbeiten”, sagt Kerstin Hofmann, Leiterin der Familienbildung im HPH. Dafür sei ein umfangreiches und spannendes Programm entstanden. „Und vielleicht schaut sogar die Maus persönlich vorbei”. So können Kinder bei einer Rallye durchs Haus entdecken, wer hier alles arbeitet, was Haus und Hotel anbieten und welche Projekte wie die Heinrich-Pesch-Siedlung, „LU can learn” oder „Mahlzeit LU” im HPH beheimatet sind. In der „Maus-Arena” im Foyer zeigt eine PowerPoint-Präsentation, „So geht Zusammentun im HPH”. Alle zusammen werden außerdem mit ihren Fingerabdrücken ein großes Gemeinschaftswandbild gestalten. „Wir freuen uns auf einen aufregenden Tag mit vielen spannenden Aktionen und Erlebnissen”, so Kerstin Hofmann.



Verschiedene Angebote wie QiGong-Schnupperstunden, Mitmachmusik oder ein Schulbrot-Workshop laden zum Mitmachen ein. In der Aula wartet eine große Garten-Eisenbahn darauf, von den Kindern mit Bausteinen beladen zu werden. In der Kapelle geht es ruhiger zu – dort gibt es ein spirituell-kreatives Angebot zum Thema „Arche Noah”. Im neu angelegten Lehrgarten des HPH können die Kinder Spinat und Mangold säen sowie Wintersalate einpflanzen. Passend zum Motto hat sich das HPH mit zahlreichen Kooperationspartner*innen zusammengetan, die den Kindern ebenfalls einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Handball-Zweitligist „Die Eulen” kommt mit zwei Spielern und einer sportlichen Mitmach-Aktion zum Maus-Türöffner Tag. Sportlich geht es auch bei den Angeboten des TFC Hockeyclubs und VfR Friesenheim zu. Der RSC Ludwigshafen baut einen Fahrrad-Hindernisparcours auf. Fahrräder und Helme bitte selbst mitbringen. Die Polizeidirektion 2 Ludwigshafen-Oppau und das THW Ludwigshafen-Maudach unterstützen die Aktion mit Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Vertreterin der Fairtrade-City Ludwigshafen gestaltet mit den Kindern Holzbuttons.

Bäckerei Lanzet und das Heinrich Pesch Hotel sorgen für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de oder auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen wird gebeten.

Quelle

Logonachweis: WDR