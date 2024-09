Ludwigshafen – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (12.09.2024) um 01:20 Uhr kam es an der Kreuzung Pestalozzistraße/ Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 57-jähriger befuhr die Pestalozzistraße und wollte nach rechts auf die Saarlandstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 44-jährigen Autofahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall kam das Auto des 57-jährigen auf den Straßenbahngleisen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte beim 44-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch von den Polizeikräften wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,89 Promille. Dem 44-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der 44-jährige Fahrer eine Prellung an der Hand.

