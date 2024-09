Ludwigshafen – Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Laufe des Mittwochs (11.09.2024) entwendeten Unbekannte ein in einem Parkhaus in der Amoniakstraße abgestelltes Motorrad im Wert von knapp 3.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

