Ludwigshafen – Mikrobiom: Prävention 2.0 in Sicht?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftung Lebens Blicke, Früherkennung Darmkrebs, organisiert am Donnerstag, 10. Oktober 2024, von 17 bis 18.30 Uhr, ein Web Seminar zum Thema “Mikrobiom: Prävention 2.0 in Sicht?”. Es richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten und deren Angehörige sowie an alle Interessierte. Themen des Web Seminars werden sein: “Mikrobiom-basierte Medizin: Was ist 2024 schon Routine?” (K. Schütte, Osnabrück), “Mikrobiom-basierte Biomarker in der Prävention des Kolorektalen Karzinoms ” (C Schulz München) und “Mikrobiom-Modulation als therapeutisches Heilmittel” (C. Stein-Thoeringer, Tübingen). Die Einführung in das Thema übernimmt Prof. Dr. J. F. Riemann (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebens Blicke). Moderatoren sind Prof. Dieter Schilling, Mannheim (Chefarzt der Medizinischen Klinik am Diako Mannheim, Ärztlicher Direktor Theresien Krankenhaus und Diako Mannheim und Mitglied des Vorstands der Stiftung Lebens Blicke) sowie Professor Thomas Frieling (Chefarzt der Medizinischen Klinik II, Ärztlicher Direktor der Helios Privatklinik Krefeld). Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Es werden keine CME-Punkte vergeben, kein Video-on-demand.

Zugangslink: Klicken Sie am 10.10.2024 hier, um am Web Seminar teilzunehmen!

Das WebSeminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten und deren Angehörige sowie an alle Interessierte.

Begrüßung und Einführung in das Thema

J. F. Riemann, Ludwigshafen

Moderation: D. Schilling, Mannheim

T. Frieling, Krefeld

Mikrobiom-basierte Medizin: Was ist 2024 schon Routine?

K. Schütte, Osnabrück

Mikrobiom-basierte Biomarker in der Prävention des Kolorektalen Karzinoms C. Stein-Thoeringer, Tübingen

Mikrobiom-Modulation als therapeutisches Heilmittel C. Schulz, München

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Prof. Dr. med. Thomas Frieling

Chefarzt der Medizinischen Klinik II | Ärztlicher Direktor der Helios Privatklinik Helios Klinikum Krefeld thomas.frieling@helios-gesundheit.de

Prof. Dr. med. J. F. Riemann

Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke | Ludwigshafen em. Direktor Medizinische Klinik C, Klinikum Ludwigshafen

riemannj@lebensblicke.de

Prof. Dr. med. Dieter Schilling

Chefarzt der Medizinischen Klinik am Diako Mannheim | Ärztlicher Direktor Brüderklinikum Julia Lanz Mannheim | Mitglied des Vorstands der Stiftung LebensBlicke | Ludwigshafen

d.schilling@bbtgruppe.de

Prof. Dr. med. Kerstin Schütte

Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie | Niels-Stensen-Kliniken | Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover | Osnabrück

kerstin.schuette@niels-stensen-kliniken.de

PD Dr. med. Christian Schulz

GEPNET-Koordinator Gastroenterologie | Medizinische Klinik und Poliklinik II | LMU Universitätsklinikum München

chr.schulz@med.uni-muenchen.de

Prof. Dr. med. Christoph Stein-Thoeringer Oberarzt | Professor für Klinische Infektiologie und Translationale Mikrobiomforschung | Oberärztliche Bereichsleitung Infektiologie, Innere Medizin I | Leitung der DZIF Clinical Research Unit am UKT | Arbeitsgruppenleitung Translationale Mikrobiomforschung christoph.stein-thoeringer@med.uni-tuebingen.de