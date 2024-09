Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung durch Softair-Waffe

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (11.09.2024) um 23:25 Uhr wurde ein 23-jähriger in der Saarlandstraße auf Höhe der Knollstraße aus einem fahrenden Auto heraus mittels Softair-Waffe beschossen und am Hals getroffen. Vor Ort konnte ein entsprechendes Geschoss sichergestellt werden. Bei dem Auto habe es sich um einen silbernen Mercedes mit dem Kennzeichenfragment LU-? gehandelt, welcher die Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm befahren habe. Hat jemand das oben beschriebene Auto zum genannten Zeitpunkt gesehen und kann weitere Angaben zum Auto oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

