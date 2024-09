Landau – Zooführung „Der Zoo und seine Tiere im Wandel der Zeit“ – speziell für Seniorinnen und Senioren am Samstag, 28. September, 14 Uhr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch das Jubiläumsjahr des Zoo Landau in der Pfalz hielt viele Ereignisse bereit. Es gab bei zahlreichen Arten sehr erfreulichen Nachwuchs, so zum Beispiel bei den hochbedrohten Braunkopfklammeraffen und den Kronenkranichen. Erstmals konnten wir bei den Tokos das außergewöhnliche Brutverhalten dieser Vogelart live miterleben. Derzeit verfolgen alle mit großer Spannung, ob die junge Gepardin „Rose“ Gefallen an unserem Geparden-Senior „Claude“ findet und wir hier bald auf Nachwuchs hoffen dürfen. Bei einem gemütlichen Spaziergang können am Samstag, 28. September, Seniorinnen und Senioren Wissenswertes über die tierischen Bewohner sowie den Zooalltag früher und heute erfahren. Die Zoopädagoginnen und Zoopädagogen bieten Einblicke in die Entwicklung des Landauer Zoos und dessen Engagement für den Artenschutz. Auch die direkte Begegnung mit einem außergewöhnlichen Tier in der Zooschule gehört zum Programm der Veranstaltung. Im Preis von 15 Euro (NUR IN BAR!) pro Person sind der Zooeintritt und die Führung enthalten.

Eine Anmeldung für diese Führung ist zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nehmen wir ab sofort bis 26. September unter Tel. 0 63 41/13 70 11 (wochentags 8-12 Uhr) oder per Mail (bitte mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer) an zoo@landau.de gerne entgegen. Der Zoo behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau