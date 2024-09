Landau – VIDEO – Landauer Herbstmarkt 2024 – Das Volksfest mit Tradition geht noch bis zum 16. September 2024

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht wieder rund auf dem Alten Meßplatz, denn von Samstag, 7. September, bis Montag, 16. September, findet dort der 131. Landauer Herbstmarkt statt. Das Volksfest mit Tradition wurde am Samstag, den 07.09.2024 auf der Bühne im Weindorf durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Dominik Geissler, Weinprinzessin Jasmin II. und den 1. Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Robert Stenglein offiziell eröffnet.

Der Alte Meßplatz hat sich in einen Vergüngungspark für Jung und alt verwandelt. Das Riesenrad ist weithin sichtbar und lockt große und kleine Gäste auf den Meßplatz. Rasante Fahrgeschäfte, Autoscooter, Kinderkarussell, Losbuden, hier gibt es eine ganze Menge zu erleben. Landauer Wein und die Pfälzer Küche locken zum Verweilen.



Am Mittwoch, den 11.September ist großer Familientag: halbe Preise an allen Fahr- und Laufgeschäften!

Am Montag, den 16. September – 21.00 Uhr wird der Herbstmarkt mit einem atemberaubenden Musik-Feuerwerk beendet.



Mehr zum Herbstmarkt in Landau auf https://www.landau-tourismus.de/herbstmarkt

Bilder Landauer Herbstmarkt 2024: