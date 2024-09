Landau – Realschule plus in Annweiler wächst – Schulcontainer sollen kommen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Staufer-Schulzentrum in Annweiler wird in den kommenden Jahren von mehr Schülerinnen und Schülern besucht werden als bisher. Spätestens zum Schuljahresbeginn 2025/2026 werden deswegen mehr Räume nötig sein, als das Schulgebäude hergibt. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung SÜW hat für den Kreisausschuss in einer Vorlage festgehalten: „Ein Erweiterungsbau ist in diesem Zeitraum nicht umsetzbar. Deshalb sollen Schulcontainer mit insgesamt vier Klassensälen angeschafft werden.” Der Ausschuss ist dem Beschlussvorschlag in seiner jüngsten Sitzung gefolgt und hat die Verwaltung ermächtigt, ein entsprechendes Vergabeverfahren einzuleiten und nach Prüfung und Wertung der Angebote dem jeweils wirtschaftlichsten Bieter den Zuschlag zu erteilen.

Vorgesehener Standort für die Container ist auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße (BBS SÜW), Standort Annweiler. Die Sanitäranlagen der BBS könnten dann mitbenutzt werden. Derzeit wird mit Kosten von 489.000 Euro brutto gerechnet. Eine Ausschreibung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Kreistag die Über planmäßigen Haushaltsmittel bereitstellt.