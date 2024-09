Landau – Im Beruf wieder durchstarten – Gleichstellungsbeauftragte und Jugendamt stehen auf Landauer Messe für Fragen zur Verfügung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Stand, vielen Informationen und einem offenen Ohr werden die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, und Mitarbeitenden des Jugendamts Südliche Weinstraße auf der Messe „Beruflicher Wiedereinstieg – Gut informiert zurück in den Beruf” in Landau vertreten sein. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 18. September, von 9 bis 11 Uhr in der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, statt. Frauen und Männer, die nach Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder anderen Lebensphasen wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, können sich auf der Messe informieren und beraten lassen. „Gerade in Sachen Kinderbetreuung stehen erfahrungsgemäß viele, die wieder im Job durchstarten wollen, vor Herausforderungen. Wir geben gern Tipps zu diesem und weiteren Aspekten weiter und freuen uns auf interessante Gespräche auf der Messe”, so Isabelle Stähle.



Die Messe wird von der Agentur für Arbeit gemeinsam mit dem Jobcenter Landau – Südliche Weinstraße veranstaltet. Neben den allgemeinen Fragen zu den Einstellungschancen und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt geht es auch um Themen wie Arbeitsmarkt, Stellensuche, Kinderbetreuung, Teilzeit, Mini-/Minijob, Unterstützungsleistungen, berufliche Qualifizierung, Hilfsangebote, Kontaktadressen und vieles mehr. Ergänzt wird das Angebot durch VR-Brillen, die über 3D-Filme Erkundungstouren in Berufe ermöglichen. Außerdem wird ein kostenfreier Bewerbungsmappen-Check durch den Bildungsträger AAW e.V. geboten. Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.

