Landau – Aktion Sicherer Schulweg: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler ehrt die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Früh aufstehen, neue Freundschaften schließen, erste Hausaufgaben erledigen

und den Schulweg meistern: Für 465 Schulanfängerinnen und Schulanfänger hat

in Landau vor wenigen Wochen der Ernst des Lebens begonnen.

Damit die Kinder selbstbewusst und sicher in den neuen Lebensabschnitt starten können,

veranstaltet die Stadt Landau traditionell am Freitag vor dem ersten Schultag

gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern die Aktion „Sicherer

Schulweg“. An der vierzehnten Auflage des Aktionstags nahmen 85 angehende

Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Eltern teil und durchliefen einen

fiktiven Schulweg in der Innenstadt. Dabei wurden die Leistungen beobachtet

und bewertet. Beigeordnete Lena Dürphold führte durch den Aktionstag und

Oberbürgermeister Dominik Geißler nahm jetzt die Ehrung der erfolgreichsten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor.

Das beste Ergebnis erzielte Anna Belousov von der Grundschule Horstring, die

sich über ein von der Sparkasse Südpfalz gestiftetes Fahrrad freuen durfte.

Selene Alexandra Schwehm von der Grundschule Dammheim belegte den

zweiten Platz und erhielt dafür von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland einen

Tretroller. Der dritte Platz ging an Lisa Mazurkevich von der Grundschule

Nußdorf, die ein vom TÜV Rheinland gespendetes Gesellschaftsspiel erhielt.

Als Viertplatzierter wurde Leonardo Minges von der Grundschule Wollmesheimer

Höhe ein ADAC-Reisegutschein und ein Verkehrsbuch – beides gestiftet vom

ADAC Pfalz – überreicht. Die Plätze fünf, sechs und sieben gingen an Moritz

Brennecke (Grundschule Godramstein), Frieda Helfer (Grundschule

Wollmesheimer Höhe) und Rosa Dietrich (Grundschule Pestalozzi), die dafür

Gutscheine für den Zoo, das Freizeitbad LA OLA und das städtische

Kulturangebot sowie jeweils ein Verkehrsbuch erhielten. Ein Buchgutschein im

Wert von 25 Euro und ebenfalls ein Verkehrsbuch bekam Eva Heupel von der

Grundschule Nußdorf für den 8. Platz.

„Toll, dass ihr euch schon so sicher im Straßenverkehr bewegen könnt“, lobt

Dominik Geißler die acht Gewinnerinnen und Gewinner des Aktionstags. „Sich

zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Schulweg zu machen ist gesund und macht

Spaß. Ihr könnt das schon so gut, dass ihr euch dafür eine Belohnung verdient

habt“, so der Oberbürgermeister. „Bitte helft auch euren neuen Mitschülerinnen

und Mitschülern, die die Regeln vielleicht noch nicht ganz so gut beherrschen

wie ihr.“

„Der Aktionstag ist für uns und unsere Partnerinnen und Partner eine echte

Herzensangelegenheit: Wir möchten Elterntaxis entgegenwirken und die Kinder

und ihre Eltern für die Gefahren, die im Straßenverkehr lauern, sensibilisieren

und ihnen so wichtiges Handwerkszeug für den Start in den neuen

Lebensabschnitt als Schulkinder mit auf den Weg geben“, betont

Schuldezernentin Lena Dürphold.

Der besondere Dank der Stadtspitze gilt dem Förderverein zur Unterstützung

kommunaler Prävention in der Stadt Landau, der Sparkasse Südpfalz, der AOK

Rheinland-Pfalz/Saarland, dem TÜV Pfalz, dem ADAC Pfalz, der Bäckerei Görtz

Ludwigshafen, der Polizei Landau, der Jugendverkehrsschule Landau, der

Verkehrswacht Landau und dem Zoo Landau, ohne die die Durchführung der

Aktion nicht möglich wäre, sowie dem städtischen Schulamt für die

Organisation.

Im Jahr 2011 war der Aktionstag „Sicherer Schulweg“ auf Initiative des ADAC

Pfalz ins Leben gerufen worden. Seit 2013 organisiert ihn federführend die Stadt

Landau.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dominik Geißler (rechts) und

Schulamtsleiter Ralf Müller (2.v.r.) gemeinsam mit den Preisträgerinnen und

Preisträgern, deren Eltern sowie Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren

und der Polizei. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.