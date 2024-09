Heidelberg – Umleitungen, Parkplätze, Ladezonen: Stadt bietet zahlreiche Verkehrsinformationen online an

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob Baustellenumleitung, freie Parkhäuser oder Ladezonen für E-Mobilität: Die Stadt Heidelberg bietet Bürgerinnen und Bürgern zahlreiche nützliche Verkehrsinformationen auch online an.

Das Bürgerportal: Wichtige Verkehrsinformationen in Heidelberg mit Live-Daten

Im neuen Bürgerportal der Stadt Heidelberg unter buergerportal.heidelberg.de finden Bürgerinnen und Bürger eine große Bandbreite an Informationen übersichtlich und kompakt gebündelt. Über die hellblaue Kachel „Mobilität“ gelangt man auf ein Live-Dashboard mit verschiedenen Verkehrsinformationen aus dem Stadtgebiet. Dort finden sich aktuelle Informationen zu:

• Auto- und Fahrradaufkommen im Stadtgebiet

• aktuelle Großbaustellen

• aktuelle Kinderwegepläne

• Parksituation

Die Baustellenliste: Wo sind Baustellen – und wie umfährt man sie am besten?

Auf der Baustellenliste finden Bürgerinnen und Bürger einen Überblick über alle großen Bauprojekte in Heidelberg. Dort werden Baustellen aufgeführt, die länger als einen Monat dauern oder überlokale Auswirkungen haben, zum Beispiel voll gesperrte Straßen. Die Baustellenliste gibt es dort einmal als Tabelle und in Kartenform und wird immer zum Wochenende hin für die folgende Woche aktualisiert. Für aktuelle Großprojekte, wie zum Beispiel die Montpellierbrücke oder die Dossenheimer Landstraße, finden sich dort auch weiterführende Informationen. Die aktuelle Liste gibt es online unter www.heidelberg.de/baustellen.

Parken in Heidelberg: Wer, wo, wie und wieviel kostet es?

Heidelberg bietet 7.000 Parkplätze, darunter 5.000 in 15 Parkhäusern. Ein dynamisches Parkleitsystem führt Besucherinnen und Besucher zuverlässig zu freien Plätzen. Ein neues Parkleitportal bietet Autofahrenden alle Informationen zu den Parkhäusern im Stadtgebiet und führt sie dort auch zielgenau hin. Das neue Portal ist auf allen gängigen Endgeräten erreichbar unter www.parken.heidelberg.de.

Kostenloses Parken ist am Neuen Messplatz am Kirchheimer Weg möglich, ideal für Anreisende aus Süden oder Südwesten, mit stressfreier Weiterfahrt in die Altstadt per Bus und Straßenbahn. Wohnmobile können dort abgestellt, es darf aber nicht übernachtet werden. Alternativen sind Campingplätze östlich der Stadt und der Stellplatz in Kirchheim am Harbigweg, ganz in der Nähe des Neuen Messplatzes. Es gibt derzeit keine kostenfreien Parkplätze für E-Fahrzeuge. Informationen zu Reisebusparkplätzen bietet die Heidelberg Marketing GmbH.

Kinder unterwegs, aber sicher

Die Stadt Heidelberg setzt auf eine kinderfreundliche Verkehrsplanung, um die Mobilität von Kindern sicher zu gestalten. Deshalb hat sie gemeinsam mit externen Experten, Eltern und anderen Fachleuten Kinderwegepläne entwickelt. Sie wurden vergangenes Jahr fortgeschrieben und werden derzeit aktualisiert und angepasst. Die Pläne berücksichtigen mittlerweile auch aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel Baustellen. Die aktuellen Kinderwegepläne für alle Stadtteile sind online abrufbar unter www.heidelberg.de/kinderwege > Kinderwegepläne.

Um die Sicherheit von Kindern auf dem Weg zur Schule weiter zu erhöhen, hat die Stadt an einigen Schulwegen Fußgängerüberwege geplant und teilweise auch schon umgesetzt. Die restlichen Planungen sind in der Ausführungsphase. Daneben wurden in einigen Stadtteilen Elterntaxi-Haltestellen umgesetzt oder sind in der Umsetzung. Im Rahmen der Sofortmaßnahme „Freie Gehwege“ werden schrittweise Gehwege freigehalten, die teilweise als Kinderwege ausgewiesen sind.

Klimamobilitätsplan 2035: So sieht die Zukunft der Mobilität in Heidelberg aus

Der Klimamobilitätsplan 2035 setzt Ziele und Strategien für Mobilitäts- und Verkehrsprojekte bis 2035 fest. Er folgt auf den letzten Verkehrsentwicklungsplan von 1994, der 2001 fortgeschrieben wurde. Aufgrund von Veränderungen wie wachsender Stadt, Klimaschutz, Elektromobilität und Digitalisierung ist ein neuer Plan notwendig. Der Plan berücksichtigt alle Verkehrsmittel (Bus, Bahn, Auto, Fahrrad und zu Fuß) und Mobilitätsgründe (Pendler, Schule, Einkaufen, Sport). Die Bürgerinnen und Bürger werden intensiv in die Erstellung einbezogen. Ziel ist es, die Mobilitätsanforderungen der Zukunft nachhaltig zu gestalten.