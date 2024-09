Heidelberg – Mut, Identität und Zugehörigkeit – Zwei Ausstellungen im öffentlichen Raum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Fragen zum Thema Zukunft, Identität und Gemeinschaft beschäftigte sich das Community Arts Projekt Kios in den Monaten Juni und Juli auf dem Marlene-Dietrich Platz. Organisiert durch den Karlstorbahnhof fanden an und um einem umgebauten Frachtcontainer unterschiedliche Workshops statt, sowie offene Angebote in Form von Schreibwerkstätten, gemeinsamem Malen oder Tanzen. Künstler*innen gingen zusammen mit den Menschen der Stadt gesellschaftlichen Veränderungen auf den Grund und entwickelten neue Zukunftsvisionen. Die Ausstellungen „Mut texten” und „Wo kommen wir her? Wo möchten wir hin?” präsentieren im September die Ergebnisse zweier Workshops, die im Rahmen von Kios stattfanden.

Menschen suchen nach sozialem Rückhalt und Bestätigung – in anderen Menschen, Räumen, Gegenständen, aber auch in Geschichten und Bildern. Der Workshop „Wo kommen wir her? Wo möchten wir hin?” befasste sich multidisziplinär mit Themen der Identität und Zugehörigkeit. Der Blick richtete sich auf das Selbst und die Gesellschaft, sowie der Frage nach einem neuen Wir. Die aus Fotografie und Text bestehenden Ergebnisse sind in einer Ausstellung außen am Frachtcontainer ab Freitag, 13. September für zwei Wochen auf dem Marlene-Dietrich-Platz zu sehen. Einfach vorbeikommen, die Werke sind frei zugänglich.

„Mut texten” beschäftigte sich mit dem eigenen Mut und Empowerment. Die Teilnehmende brachten Texte, Gedichte, Notizen und andere Schriftstücke mit, die sie mutig fanden und bekamen Grundregeln der Kalligrafie an die Hand. Die aus den verschiedenen Schriftzügen und Texten entstandenen großformatigen Plakate sind im September an unterschiedlichen Orten in Heidelberg zu entdecken, unter anderem in diesen Läden:

WortReich

Blumenstr. 25

69115 Heidelberg

Büchertruhe

Nadlerstr. 3

69117 Heidelberg

café & bar deer

Friedrich-Ebert Anlage 1

69117 Heidelberg

Friedrich

Friedrich-Ebert Anlage 1

69117 Heidelberg

Fremdformat STUDIO

Bergheimer Str 29

69115 Heidelberg

Karlstorbahnhof

Marlene-Dietrich-Platz 3

69126 Heidelberg

Das vollständige Programm für Kios und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de/kios/