„Heidelberg liest Bremen“: Begegnung der deutschen UNESCO-Literaturstädte – Lesung und Gespräch am Sonntag, 15. September, im Karlstorbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Jahr 2023 wurde Bremen nach Heidelberg (seit 2014) als zweite deutschsprachige Literaturstadt in das Netzwerk der UNESCO Creative Cities aufgenommen. Was liegt da näher, als ein literarischer Brückenschlag von Heidelberg im Süden nach Bremen im Norden Deutschlands, um die Literaturszenen beider Städte miteinander in intensiveren Kontakt zu bringen und noch dazu das literaturinteressierte Publikum an dieser Begegnung teilhaben zu lassen? Nach einer ersten Veranstaltung mit drei Heidelberger Autorinnen und Autoren – Ralph Dutli, Claudia Klingenschmidt und Claudia Kiefer – am 6. September 2024 in der Hansestadt, darf Heidelberg nun am Sonntag, 15. September 2024, um 19 Uhr im Theater im Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3 in der Heidelberger Südstadt, beim Gegenbesuch die Bremer Schriftstellerinnen Jutta Reichelt und Leyla Bektaş sowie die Autorin und Illustratorin Anke Bär im Rahmen des „Literaturherbst Heidelberg“ willkommen heißen. Der Eintritt ist frei.

Im Gespräch mit Festivalleiterin Veronika Haas werden die drei Gäste das Heidelberger Publikum in Kurzlesungen an ihren sehr unterschiedlichen Werken teilhaben lassen und darüber hinaus einen Einblick in die reichhaltige Literaturlandschaft Bremens geben. Wie schreibt und liest es sich in einer frisch gekürten „UNESCO City of Literature“?

Eine Kooperationsveranstaltung der Kulturverwaltungen der UNESCO Cities of Literature Bremen und Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bremer Literaturkontor, dem Literaturherbst Heidelberg und dem Theater im Karlstorbahnhof Heidelberg im Rahmen des Jubiläumsprogramms „10 Jahre UNESCO City of Literature Heidelberg“.