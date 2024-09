Heidelberg – #hd4climate: Informationsveranstaltung zu Wärmepumpen – Am 19. September in Ziegelhausen / Schwerpunkt: Erdwärmepumpen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nicht überall in Heidelberg kann das Fernwärmenetz ausgebaut werden. Als Alternative zur Öl- oder Gasheizung setzen Hauseigentümerinnen und -eigentümer auf Wärmepumpen. Neben der bekannten Luftwärmepumpe empfiehlt sich dabei die Prüfung der noch effizienteren Nutzung von Erdwärme. Zum Heizen mit Luft- und Erdwärmepumpen informiert der BUND Heidelberg in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg am Donnerstag, 19. September 2024, ab 18 Uhr im Seniorenzentrum Ziegelhausen/Schlierbach, Brahmsstraße 6, 69118 Heidelberg.

Zu Beginn der Veranstaltung berichtet BUND-Umweltberaterin Dr.-Ing. Amany von Oehsen über die Funktion und Wirtschaftlichkeit von Luft- und Erdwärmepumpen. Anschließend informiert eine Fachfirma über Planung, Bohrverfahren und Kosten der Erschließung mit einer Erdwärmepumpe. Über ihre Erfahrungen mit der eigenen Erdwärmepumpe berichtet danach eine Gebäudeeigentümerin. Sie betreibt die Erdsonden-Wärmepumpe seit 2009 in Ziegelhausen. Die Erdwärmepumpe kann nach dem Erfahrungsbericht besichtigt werden. So können individuelle Fragen aus verschiedenen Perspektiven beantwortet werden. Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „#hd4climate: Klima sucht Schutz in Heidelberg – auch bei dir!“. Die weiteren Termine werden rechtzeitig online angekündigt unter www.heidelberg.de/klimasuchtschutz.