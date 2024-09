Heidelberg: Haftbefehle gegen Ehepaar wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 25. September ist der bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Das Kommunale Suchthilfenetzwerk lädt im Rahmen seines Jahrestreffens im Vorfeld des Aktionstags bereits am Montag, 23. September 2024, um 14.30 Uhr zu einem Fachvortrag ins Forum am Park, Poststraße 11, im Stadtteil Bergheim ein. Konrad Landgraf von der Geschäftsstelle Glücksspielsucht aus ... Mehr lesen »