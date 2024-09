Freimersheim – Frontalzusammenstoß auf der L 540 in Freimersheim

Freimersheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Drei verletzte Personen und ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Mittag (11.09.2024, 16.09 Uhr) auf der L540 in Freimersheim ereignete. Ein 40 Jahre alter Smartfahrer – aus Altdorf kommend – wollte von der L 540 nach links in die Hauptstraße abbiegen und missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 25 Jahre alten Mecedesfahrers. Dabei kam es zu einem Fontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Unfallverursacher leicht- und sein 37 Jahre alter Beifahrer schwerverletzt wurde. Auch der 25 Jahre alter Mercedesfahrer kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

