Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Tag des Gesellschaftsspiels für Familien mit Kindern – neue Spiele ausprobieren und losspielen!

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag 14. September dreht sich in der Stadtbücherei Frankenthal alles ums Gesellschaftsspiel. Hier können von 10 bis 15 Uhr alle spielebegeisterten Menschen nach Herzenslust Spiele vielfältiger Art ausprobieren – ob Brett-, Karten- oder Würfelspiel. Das gesellige Zusammentreffen gibt den Teilnehmenden nicht nur die Gelegenheit neue Spiele auszuprobieren, sondern auch andere Spielefans kennenzulernen und sich miteinander auszutauschen. Neben bekannten Klassikern stehen auch Spiele wie „Drachenhüter“ und „Cami Chamäleon“ für diesen vergnüglichen Tag bereit. Mitarbeiter der Stadtbücherei stehen den Spielern zur Seite.

Zudem lädt ein kleiner Spieleflohmarkt zur Schnäppchenjagd ein. Ebenfalls gibt es eine Mitmachaktion, bei der ein eigenes Spiel gestaltet werden kann. Die Veranstaltung ist Teil von „Stadt-Land-Spielt!“, ein Non-Profit-Event zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft. Seit 2013 wird jährlich ein ganzes Wochenende in Deutschland und Österreich dem Gesellschaftsspiel gewidmet. Weitere Informationen zu Stadt-Land-Spielt! finden sich unter www.stadt-land-spielt.de

Der Eintritt ist frei und ohne Voranmeldung – einfach vorbeikommen.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr). Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.