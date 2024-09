Frankenthal – Personalgewinnung Stadtverwaltung präsentiert sich auf Ausbildungsmesse in der IGS

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Abend des 11. Septembers 2024 wurde die Feuerwehr Speyer zu einer Geruchsbelästigung an den Russenweiher alarmiert, wobei auch auf tote Fische verwiesen wurde. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die erste eintreffende Mannschaft der Feuerwehr bestätigte den Sachverhalt. In den flachen Uferbereichen des Russenweihers hatten sich hunderte Fische angesammelt, welche nach Luft rangen oder ... Mehr lesen »