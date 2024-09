Edenkoben – U18-Junioren mit Testspiel in Worms

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die U18-Auswahlmannschaft (Jahrgang 2007) des SWFV bestreitet am 17. September 2024 in der EWR-Arena von Worms ein Testspiel gegen eine U21-Mannschaft von Wormatia Worms. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr. Dieser Test dient als Generalprobe für das DFB-Sichtungsturnier in Duisburg, welches vom 10.-15. Oktober 2024 stattfindet.

Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser hat nachfolgende 22 Spieler nominiert:

Ammann Finn 1. FC Kaiserslautern

Besch Philipp 1. FC Kaiserslautern

Kamga Enis Vauclain 1. FC Kaiserslautern

Scheer Kian 1. FC Kaiserslautern

Seegel Mika 1. FC Kaiserslautern

Stratmann Benedikt 1. FC Kaiserslautern

Tautenhahn Linus 1. FC Kaiserslautern

Ramadani Kian 1. FC Kaiserslautern

Stadel Maddox 1. FC Kaiserslautern

Horlbeck Dominik 1. FSV Mainz 05

Imafidon Daniel 1. FSV Mainz 05

Özcelik Mehmet Akif 1. FSV Mainz 05

Wegjan Jesse 1. FSV Mainz 05

Weileder Tobias 1. FSV Mainz 05

Pressler Mats 1. FSV Mainz 05

Pressler Mika 1. FSV Mainz 05

Monteiro Antunes Rafael 1. FSV Mainz 05

Latifi Artan 1. FSV Mainz 05

Senkyire Benny SV Gonsenheim

Benali Karim TSV Schott Mainz

Bousfia Sami TSV Schott Mainz

Köppl Julian Lennart VfR Wormatia Worms

Auf Abruf stehen:

Yüsun Marvin 1. FC Kaiserslautern

Özgen Taha 1817 Mainz

Sayur Baran SV Gonsenheim

Paetzel Lukas SV Gonsenheim

Lang Florian Timo TSV Schott Mainz

Reese Oskar TSV Schott Mainz

Eckstein Tanyel TSV Schott Mainz

Kurpejovic Alan TSV Schott Mainz

Brajovic Damjan TSV Schott Mainz

Beißmann Ben TSV Schott Mainz

Gündogdu Tugay TSV Schott Mainz

Mehmeti Levin TSV Schott Mainz

Baka Faik TuS Marienborn

Laudenklos Kaelan VfR Wormatia Worms

Dilmac Deniz VfR Wormatia Worms

Eppel Kiron Vikt. Herxheim

Fle Alcazar Leonardo SV Gonsenheim

Opoku-Fodie Kwame SV Gonsenheim