Edenkoben – SG Westhofen/Gundheim gewinnt Ü40 SWFV-Cup im Kleinfeld

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 7. September 2024, fand die Ü40 Südwestmeisterschaft im Kleinfeld auf der Sportanlage des SV Kohlbachtal im Kreis Kusel-Kaiserslautern statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen schuf der SV Kohlbachtal perfekte Bedingungen für das Turnier. Insgesamt nahmen sieben Vereine aus dem gesamten Verbandsgebiet am Endturnier teil. Gespielt wurde im Modus “Jeder gegen Jeden”, wobei das faire Turnier von den Schiedsrichtern souverän und sehr gut geleitet wurde. In spannenden und teilweise hochklassigen Begegnungen konnte sich am Ende knapp die SG Westhofen/Gundheim (Kreis Alzey-Worms) vor dem SC Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) und der SG Arabia SW Frankenthal (Kreis Rhein-Pfalz) durchsetzen. Der Senioren-Staffelleiter Wolfgang Hunsicker sowie die Mitglieder des Kreisausschusses Kusel-Kaiserslautern, Markus Hennes und Michael Roos, überreichten allen Teams Bälle und Urkunden. Der Turniersieger SG Westhofen/Gundheim durfte sich zudem über den Siegerpokal und einen Gutschein freuen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle teilnehmenden Mannschaften!

Hier geht es zu den Ergebnissen: https://bit.ly/3TqoYtQ