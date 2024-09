Buchen – Zeugen nach Körperverletzung in Diskothek gesucht

(ots) – Buchen/ Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Diskothek in Buchen am frühen Sonntagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 1.30 Uhr soll ein auffällig großer Mann eine Thekenkraft der Disko in der Straße “Am Hohen Markstein”

belästigt haben. Zwei männliche Mitarbeiter seien ihr daraufhin zu Hilfe gekommen und baten den Unbekannten und seine beiden Begleiter in einen Nebenraum. Hier griffen die drei Täter dann die beiden Mitarbeiter an und schlugen und traten auf diese ein. Beide Angegriffenen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Nach der Auseinandersetzung sollen die unbekannten Männer in einen Mercedes-Benz Kleinbus eingestiegen und weggefahren sein. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: – Zwischen 30 und 35 Jahre alt – Circa 1,90 Meter groß – Kräftige Statur – Kurze, braune Haare und glatt rasierter Bart – Leicht gebräunte Haut – Trug ein schwarzes T-Shirt welches bei der Auseinandersetzung hinten zerrissen wurde Täter 2: – Zwischen 30 und 35 Jahre alt – Circa 1,80 Meter groß – Kräftige Statur – Kurze, helle Haare mit einigen grauen Haaren und Dreitagebart – Breites Gesicht und leicht gebräunte Haut – Trug ein hellbraunes T-Shirt Täter 3: – Circa 30 bis 35 Jahre alt – Circa 1,85 Meter groß – Normale Statur – Nach oben gegelte Haare mit kurz geschnittenen Seiten und kurzer Vollbart – Leicht gebräunte Haut – Trug eine dunkle Jeans und eine dunkelgrüne Stoffjacke Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den

drei Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

