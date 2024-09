Böhl-Iggelheim – Verkehrsunfall mit Traktor auf der K22

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.09.2024 kam es gegen 10:20 Uhr auf der K22, Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim, auf Höhe des Buhilohofs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigem Traktorfahrer und einer 32-jährigen PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Traktor bremste auf der K22 bis zum Stillstand ab, da er links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die PKW-Fahrerin fuhr infolgedessen auf den Traktor auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

