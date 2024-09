Böhl-Iggelheim – Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.09.2024 wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 16:50 Uhr ein auffällig fahrender PKW auf der L532 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim mitgeteilt. Dieser habe zudem möglicherweise einen Leitpfosten gestreift. Das Fahrzeug konnte mithilfe des Mitteilers parkend festgestellt und der verantwortliche Fahrzeugführer in dem dortigen Anwesen angetroffen werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt nahmen bei dem 42-jährigen Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Autoschlüssel wurde bis zur Nüchternheit sichergestellt. Ob es darüber hinaus tatsächlich zu einer Beschädigung eines Leitpfostens kam, wird derzeit noch ermittelt. Mögliche Zeugen, oder der Polizei bisher unbekannte Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

