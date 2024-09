Bad Dürkheim – Unfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, dem 07.09.2024 um 09:45 Uhr ereignete sich in der Straße “Seilerbahn” in Bad Dürkheim, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin hatte ihren Pkw an der genannten Örtlichkeit am Fahrbahnrand geparkt und befand sich außerhalb Ihres Pkw’s. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw ebenfalls die genannte Straße und musste aufgrund der, durch die 21-jährige Pkw-Fahrerin verursachten, Fahrbahnverengung anhalten. Als die 43-jährige die 21-jährige Frau auf die Situation ansprechen möchte, kommt diese aus Unachtsamkeit von der Bremse ab und kollidiert mit dem geparkten Pkw der 21-jährigen Frau. Hierbei wird auch die 21-jährige Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Aufgrund der Verletzungen (u.a. im Kopfbereich, jedoch nicht lebensbedrohlich) wird die 21-jährige Frau in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.