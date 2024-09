Rülzheim – Bombendrohung gegen Schule

Rülzheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem bereits am Montag bundesweit bei zahlreichen Schulen Bombendrohungen eingingen (MRN-News berichtete), erhielt auch am heutigen Mittwochmorgen (11.09.2024) eine Schule in Rülzheim ein solches Drohschrieben mit Bezug zur Lage in Nahost.

Bezug nehmend auf die Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz vom 09.09.2024 MRN-News ist auch bei dieser Drohung von keiner Ernsthaftigkeit auszugehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen.