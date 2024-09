Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisempfang am 28. September mit „Oberwind“ – Südtiroler Abend würdigt 60 Jahre Partnerschaft

Rhein-Pfalz-Kreis / Waldsee / Metropolregion Rhein-Neckar. 60 Jahre Partnerschaft mit Südtirol – das ist ein Jubiläum, das der Rhein-Pfalz-Kreis gebührend feiern möchte. Aus diesem Anlass gibt es in diesem Jahr einen ganz besonderen Kreisempfang: Für Samstag, 28. September, um 19 Uhr lädt der Kreis alle Bürgerinnen und Bürger in die Sommerfesthalle Waldsee zum Südtiroler Abend ein.

Dabei wird die Musikgruppe „Oberwind“ für ordentlich Stimmung sorgen. Bereits seit 60 Jahren ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit Südtirol verbunden – oder genauer gesagt, mit den Gemeinden Naturns, Schnals, Martell und Schlanders. Entstanden sind diese Partnerschaften, noch bevor es den Rhein-Pfalz-Kreis überhaupt gab. Denn 1964 ging der ehemalige Landkreis Speyer die Partnerschaften mit den Gemeinden Martell und Schlanders ein, während im selben Jahr der ehemalige Landkreis Ludwigshafen sich mit den Gemeinden Naturns und Schnals verschwisterte.

Bei der rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform 1969 ging der Landkreis Speyer im Landkreis Ludwigshafen auf, und 2004 erhielt dieser wiederum den neuen Namen Rhein-Pfalz-Kreis. Die Partnerschaften jedoch blieben – und wurden mit den Jahren zu einer richtigen Erfolgsgeschichte.

Viele freundschaftliche Kontakte und gegenseitige Besuche prägen die Partnerschaft. Musik-und Sportvereine beider Regionen sind oft bei den Partnern zu Gast, aber auch Feuerwehrleute, Politiker und Privatbürger erkunden gerne die Kultur und Landschaft der jeweiligen Partnerregion.

Um diese besondere Partnerschaft und das Jubiläum zu würdigen, richtet der Kreis in diesem Jahr einen etwas anderen Kreisempfang aus: Statt dem sonst üblichen formellen Rahmen gibt es in diesem Jahr einen zünftigen Abend in der Sommerfesthalle in Waldsee, bei dem die Gäste in lockerer Atmosphäre auf die Partnerschaft anstoßen können.

Highlight des Abends ist die Gruppe „Oberwind“ aus dem Vinschgau, die mit passender volkstümlicher Musik die Gäste unterhalten wird. Die acht erfahrenen Vollblutmusiker mit

professioneller Ausbildung spielen in der originalen Inntaler Besetzung und bieten in ihrem Live-Programm ein abwechslungsreiches Klangerlebnis. Zahlreiche Titel stammen dabei aus

der Feder der Komponisten Mathias Rauch, Gottlieb Weißbacher und Ernst Mosch und bieten damit die perfekte Begleitmusik für den Südtiroler Abend.

Info: Zum Südtiroler Abend sind alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, die Feuerwehr Waldsee bietet Speisen und Getränke zum Verkauf an.

QUelle Rhein-Pfalz-Kreis