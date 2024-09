Mannheim – Jungbuschbrücke – Erneuerung des Geh- und Radwegs vorzeitig abgeschlossen

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bei einem Streit in einer Lokalität in der Exterstraße am Mittwoch, 10.09.2024, gegen 18:30 Uhr, wurde nach bisheriger Erkenntnis ein 63-jähriger Mann von einem 41-jährigen Mann durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Dieser wiederum soll vorher durch den 63-Jährigen beleidigt worden sein. Der genaue Geschehensablauf muss noch ... Mehr lesen »